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Spor Süper Lig’de 4. hafta nefes kesti! İşte haftanın görünümü
Spor

Süper Lig’de 4. hafta nefes kesti! İşte haftanın görünümü

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Süper Lig’de 4. hafta nefes kesti! İşte haftanın görünümü

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederken Galatasaray da Başakşehir’i geçerek liderliğini korudu. Haftanın 9 maçında toplam 29 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta bol gollü karşılaşmalarla tamamlandı.  Galatasaray, haftanın açılış maçında Başakşehir ile karşılaşırken, sahadan galibiyetle ayrıldı. Derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 5 golle geçerken haftanın en golcü takımı oldu. Göztepe - Gaziantep FK karşılaşması ise en gollü maça sahne oldu. Gaziantep ekibi 4-2'lik galibiyete ulaştı. Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada da gol atılırken, toplam 29 gol kaydedildi. Galatasaray, haftayı 10 puanla lider kapatırken, Beşiktaş ve Kocaelispor'un 9'ar puanı bulunuyor.

 

Süper Lig'de 4. hafta maçları ve sonuçları:

Başakşehir: 2 - Galatasaray: 3

Erzurumspor FK: 1 - Konyaspor: 0

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2

 

Çorum FK: 3 - Eyüpspor: 0

Kasımpaşa: 2 - Amed SF: 2

Trabzonspor: 5 - Gençlerbirliği: 0

 

Kocaelispor: 1 - Samsunspor: 0

Çaykur Rizespor: 0 - Alanyaspor: 1

Göztepe: 2 - Gaziantep FK: 4

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