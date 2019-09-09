Süper Lig'de 3 ekip istikrarını bozmadı
- Süper Lig'de ilk 3 haftanın ardından Alanyaspor, Konyaspor ve Yukatel Denizlispor tüm maçlarda sahaya aynı ilk 11'le çıktı- Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in yirmi ikişer oyuncu oynattığı ilk 3 haftada Konyaspor ve Yukatel Denizlispor'da 15 isim şans buldu09 Eylül 2019 Pazartesi 11:50
İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3 haftasında Alanyaspor, Konyaspor ve Yukatel Denizlispor teknik direktörleri tüm müsabakalara aynı 11'le başladı.
İlk 3 haftada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu Süper Lig'de bu oyunculardan 251'i ilk 11'de sahaya çıktı. Sezona Beşiktaş'a başladıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir'den Göztepe'ye kiralanan Soner Aydoğdu 3 haftalık süreçte iki takımda birden forma giyen isimler oldu.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 müsabakada da ilk 11'lerini bozmadı.
Bu 3 takımın kadro istikrarını bozmadığı Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü'nde 10 futbolcu 3 maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu takımların ardından Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da 9, Antalyaspor,BtcTurk Yeni Malatyasporile İstikbal Mobilya Kayserispor8, Beşiktaşve Gazişehir Gaziantep7, Galatasaray,Gençlerbirliği,Göztepe ve Trabzonspor6, Medipol Başakşehir'de ise 5 isim tüm maçlara ilk 11'de başladı.
- En fazla oyuncu Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de
İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 22 futbolcuya şans verdi. Kadro istikrarını bozmayan ekiplerden Konyaspor ile Yukatel Denizlispor ise 15 futbolcuyu sahaya sürdü.
Antalyaspor,BtcTurk Yeni Malatyaspor,Galatasaray, Gençlerbirliğiileİstikbal Mobilya Kayserispor19, Gazişehir Gaziantep,Göztepe ve Trabzonspor18, Çaykur Rizespor,Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü17, Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa16 oyuncuyla mücadele etti.
- Forma giyenler
Ligde ilk 3 haftalık süreçte takımlara göre maçlarda forma giyen ve müsabakalara ilk 11'de başlayan futbolcu sayısı şöyle:
|Takımlar
|Toplam
|İlk 11
|Alanyaspor
|16
|11
|Antalyaspor
|19
|14
|Beşiktaş
|22
|14
|BtcTurk Yeni Malatyaspor
|19
|14
|Çaykur Rizespor
|17
|13
|Demir Grup Sivasspor
|16
|12
|Fenerbahçe
|17
|13
|Galatasaray
|19
|16
|Gazişehir Gaziantep
|18
|15
|Gençlerbirliği
|19
|17
|Göztepe
|18
|17
|İstikbal Mobilya Kayserispor
|19
|15
|Kasımpaşa
|16
|13
|Konyaspor
|15
|11
|Medipol Başakşehir
|22
|17
|MKE Ankaragücü
|17
|12
|Trabzonspor
|18
|16
|Yukatel Denizlispor
|15
|11
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