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Spor Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 10:49:00 -
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
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19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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