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Süper Lig'de 24. haftada 8 müsabakada ilk gol takımlara yaramadı

Süper Lig'de 24. hafta mücadelelerinin 8'inde ilk golü atan takımlar üstünlüklerini koruyamadı

05 Mart 2019 Salı 11:29
Süper Lig'de 24. haftada 8 müsabakada ilk gol takımlara yaramadı

Süper Lig'de 24. hafta mücadelelerinin 8'inde ilk golü atan takımlar üstünlüklerini koruyamadı.

Süper Lig'de 24. haftaya kadar toplam 67 müsabakada ilk golü atan takımlar üstünlüklerini sürdüremedi. Bu maçların 19'unda 1-0 üstünlük kuran takımlar sahadan mağlubiyetle ayrılırken, diğer 48 maç ise berabere tamamlandı.

 

- 24. haftada 8 müsabakada ilk gol takımlara yaramadı

 

Dün tamamlanan 24. hafta karşılaşmalarının 8'inde, öne geçen takımlar puan kaybı yaşadı. Bu maçlardan 4'ünde yenik duruma düşenler sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Ligde daha önce en fazla, 1. haftada 3 takım maçlarda geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 üstünlük kurduğu müsabakada rakibinin 2-2 eşitliği yakalamasına engel olamadı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakada Demir Grup Sivasspor, Bursaspor karşısında 1-0 öne geçtiği müsabakada 2-1 geriye düşmesine rağmen 89. dakikada 2-2 eşitliği yakaladı. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Bursaspor, 90+6. dakikada bulduğu golle kritik bir 3 puanın hanesine yazdırdı.

Geçen hafta derbi maçta Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düştüğü müsabakada skoru 3-3'e getirme başarısı gösteren Fenerbahçe, bu hafta Çaykur Rizespor karşısında geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi. Henüz 4. dakikada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Dario Melnjak'ın golüne engel olamayan Fenerbahçe 84. dakikada Victor Moses'ın penaltıdan attığı golle rakibini 3-2 mağlup etti.

Dünkü karşılaşmada ise ligin son sırasında yer alan Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında kaleci Milan Lukac'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşmesine rağmen Zeki Yavru (2) ve Bilal Kısa'nın golleriyle rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

Atiker Konyaspor-Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray maçlarında ev sahibi ekipler, İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş ve Kasımpaşa-Trabzonspor müsabakalarında ise deplasman temsilcileri öne geçmelerine rağmen müsabakalar beraberlikle sonuçlandı.

 

- Galibiyeti kapanlar

 

Ligde şimdiye kadar 19 maçta kalelerinde ilk golü görmelerine rağmen 13 ekip, müsabakaları galip tamamladı.

Antalyaspor ve Galatasaray'ın üçer kez, Bursaspor ve Fenerbahçe'nin ikişer, Akhisarspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, MKE Ankaragücü ile Trabzonspor ise birer kez mağlup duruma düştükleri maçlardan galibiyetle ayrıldı.

 

- Müsabakalar

 

Ligde şimdiye kadar ilk golü kalelerinde gördükleri müsabakaları çeviren ekiplerin karşılaşmaları şöyle:

HaftaKarşılaşmaSkor
1Fenerbahçe-Bursaspor2-1
1MKE Ankaragücü-Galatasaray1-3
1Çaykur Rizespor-Kasımpaşa2-3
2Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş1-3
4Antalyaspor-Çaykur Rizespor2-1
4Fenerbahçe-İstikbal Mobilya Kayserispor2-3
6Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor2-1
7Trabzonspor-Kasımpaşa4-2
11Kasımpaşa-Antalyaspor1-2
12Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor1-2
13Akhisarspor-Bursaspor2-4
15Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor1-3
17Galatasaray-Demir Grup Sivasspor4-2
19Çaykur Rizespor-Akhisarspor3-1
22Kasımpaşa-Galatasaray1-4
24Antalyaspor-MKE Ankaragücü2-4
24Bursaspor-Demir Grup Sivasspor3-2
24Fenerbahçe-Çaykur Rizespor3-2
24Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor3-1

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:29
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Futbol
  12. Galibiyet
  13. SÜPERLİG

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