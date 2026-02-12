  • İSTANBUL
Süper Lig'de 22. hafta başlıyor! Gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olacak

Süper Lig'de 22. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın maçında Trabzonspor ve Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Ligde yarın Galatasaray-ikas Eyüpspor ile Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçları oynanacak.

Haftanın önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 22. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

