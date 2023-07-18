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Spor Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk hafta programı belli oldu
Spor

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk hafta programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-18 22:55:00 - 2023-07-18 22:56:32
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk hafta programı belli oldu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da gerçekleşen fikstür çekiminde derbi tarihleri belli oldu.

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon planlaması belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta biterken, ikinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak.

Süper Lig'de ilk hafta;

Kayserispor-Galatasaray
Pendikspor-Hatayspor
Kasımpaşa-Ankaragücü
Alanyaspor-Başakşehir
Adana Demirspor-Rizespor
Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Sivasspor-Samsunspor
Konyaspor-İstanbulspor

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