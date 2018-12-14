Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçları oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

Yarın:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16 Aralık Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)

- Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Zafer)

13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16 Aralık Pazar:

13.30 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

13.30 Altay-Osmanlıspor (İzmir Atatürk)

16.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Tarsus İdmanyurdu (Darıca İlçe)

13.30 Tuzlaspor-Şanlıurfaspor (Tuzla Belediye)

16 Aralık Pazar:

13.00 Sivas Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 Kahramanmaraşspor-Pendikspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.30 Menemen Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Menemen İlçe)

13.30 Kırklarelispor-BUGSAŞ Spor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor Baltok (Fethiye İlçe)

13.30 Tokatspor-Fatih Karagümrük (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Etimesgut Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Eyüpspor-Gaziantepspor (Esenler)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Manisaspor-Keçiörengücü (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Ankara Demirspor-İnegölspor (TCDD Ankara Demirspor)

16 Aralık Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bayrampaşa (Diyarbakır)

13.00 Gümüşhanespor-Kastamonuspor 1966 (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 UTAŞ Uşakspor-Sarıyer (Uşak 1 Eylül)

13.30 Hacettepe-Niğde Anadolu (Ankara OSTİM)

19.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 Nazilli Belediyespor-Körfezspor (Nazilli İlçe)

16 Aralık Pazar:

13.00 Artvin Hopaspor-Erzin Belediyespor (Hopa İlçe)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon (Faruk Çelik)

13.30 Silivrispor-Şile Yıldızspor (Silivri)

13.30 Gebzespor-Erbaaspor (Gebze Alaettin Kurt)

13.30 Kozan Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (İsmet Atlı)

13.30 Tire 1922-Yomraspor (Tayfur Çiçek)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Batman Petrolspor (Nevşehir Gazi)

2. Grup

Yarın:

13.30 Karşıyaka-Elaziz Belediyespor (İzmir Atatürk)

16 Aralık Pazar:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Düzcespor (Van Atatürk)

13.00 Osmaniyespor-Ofspor (Osmaniye 7 Ocak)

13.30 Esenler Erokspor-Yeni Orduspor (Esenler)

13.30 Kızılcabölükspor-Pazarspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.30 Altındağ Belediyespor-Bergama Belediyespor (Ankara Aktepe)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Kırşehir Ahi)

13.30 Alibeyköyspor-Adıyaman 1954 (Alibeyköy)

13.30 Kemerspor 2003-Sultanbeyli Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)

3. Grup

Yarın:

13.00 1461 Trabzon-Kocaelispor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Muğlaspor-Bayburt İl Özel İdare (Muğla Atatürk)

13.30 Gölcükspor-Bağcılarspor (İhsaniye İlçe)

13.30 Ankara Adliyespor-Çorum Belediyespor (Ankara OSTİM)

16 Aralık Pazar:

13.00 Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor (Fatsa İlçe)

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Payasspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.30 Karacabey Belediyespor-Cizrespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Bucaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Turgutluspor-Serik Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)