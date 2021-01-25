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Spor Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol attı, maç bitince...
Spor

Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol attı, maç bitince...

Hatayspor maçında talihsiz bir şekilde son dakikada kendi kalesine gol atan ve takımının galibiyetinin önüne geçen Gaziantep FK'lı Junior Morais, maçtan sonra arkadaşlarıyla vedalaşıp takımdan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 10:49:00 -
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol attı, maç bitince...

Süper Lig'in 21.haftasında dün oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK - Hatayspor maçına, kırmızı siyahlıların oyuncusu Junior Morais damga vurdu. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Morais'in maç sonu kendi kalesine attığı gol için özür dileyip arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldığını açıkladı.


Süper Lig'in 21.hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Hatayspor'u ağırladı. Mücadele 1-0 Antep üstünlüğüyle devam ederken, Morais'in kendi kalesine attığı kafa golüyle mücadele 1-1 berabere bitti.

Antrenör: Çok üzgünüz

Maçın ardından karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, son saniyelerde yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

"Maç sonu takımdan ayrıldı"

Junior Morais'in de arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldığını belirten Pinto, "Tabii ki elimizde daha iyi seçenekler olması için takıma oyuncu getirmek istiyoruz. Çünkü bugün Junior Morais de maç sonu arkadaşlarıyla vedalaşıp kendi kalesine attığı gol için özür diledi ve takımdan ayrıldı. Bana gelen bilgi bu şekilde. Ne olduğunu bilmiyorum. Daha önceden bir şeyler var mıydı bilmiyorum. Sanırım ailesi burada kalmak istemiyor. Nedeni bu olabilir. Ben de şaşırdım bakalım ne olacak" diye konuştu.

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