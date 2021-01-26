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Spor Süper Lig takımına transfer yasağı getirildi
Spor

Süper Lig takımına transfer yasağı getirildi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un eski oyuncularından dolayı Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 500 bin Euro borcundan dolayı transfer engeli getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 13:41:00 -
Süper Lig takımına transfer yasağı getirildi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a, geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına yönelik borçlarından dolayı transfer engeli getirildi.Kırmızı-beyazlı kulüpte forma giyen Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Gustavo Blanco Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 500 bin euro borcun ödenmesinin ardından kırmızı-beyazlı kulüp transfer gerçekleştirebilecek.


Sezon başında kadro yapılanmasını genç oyunculara yönelik düzenleyen Fraport TAV Antalyaspor ara transfer döneminde takıma yeni futbolcu dahil etmeyi planlamıyor. Fraport TAV Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün istifa kararının ardından Emin Hesapçıoğlu başkanlığında göreve devam eden yönetim kurulu üyeleri 9 Şubat'taki genel kurulda yeni başkanı belirleyecek.

Ersun Yanal da ayrılabilir

Öztürk'ün görevi bırakması sonrası teknik direktör Ersun Yanal da takımdan ayrılabileceği yönünde görüş belirtti. İkili görüşmede, teknik direktör Ersun Yanal, kırmızı-beyazlı kulübe Öztürk'ün gelecek planlaması ve vizyonu doğrultusunda göreve geldiğini hatırlattı. Öztürk de Yanal'a, genel kurula kadar göreve devam edip, yeni yönetimle görüşmesini talep etti. Öztürk'ün görevine devam etmesini talep ettiği sözleri sonrası Yanal, takımıyla 4 haftalık antrenman planını uygulamayı sürdürdü.


Kırmızı-beyazlı kulüp 9 Şubat'ta yapılacak genel kurul öncesi mevcut yönetim, kentin kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Camianın önem verdiği, spor ve iş dünyasından isimlerden olacak geniş kapsamlı yönetim kurmayı hedefleyen kırmızı-beyazlı kulüpte, yeni dönem genel kurul sonrası başlayacak.

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