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Spor

Süper Lig son dakika haberleri

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu için futbolseverler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Koronavirüs nedeniyle ligin belirli bir haftasında maçlar seyircisiz oynanarak sezon tamamlandı. 2019-2020 sezonunda şampiyon Başakşehir olurken salgın nedeniyle küme düşmeler bu yıla mahsus iptal edildi. Süper Lig başlama tarihleri ile Süper Lig fikstür çekim tarihleri açıklandı. İşte Süper Lig son dakika haberleri.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 18:10:00 -
Süper Lig son dakika haberleri

Süper Lig’de bir yandan transfer dönemi devam ederken bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 'de 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına başladı. TFF 2020-2021 sezonunun başlama tarihini  11 Eylül olarak açıklamıştı. Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala son dakika haberine göre, TFF yeni sezon fikstür çekim tarihlerini açıkladı.

Süper Lig ne zaman başlayacak?

2020-2021 sezonu için fikstür kuraları 20 Ağustos Perşembe günü çekilecek. Süper Lig maçlarında düdük 11 Eylül 2020 Cuma günü çalacak. Futbolseverler takımlarının transferlerini an be an takip ediyor.

Transferler ne zaman bitecek?

 

Kulüpler transferlere hız verirken, TFF transfer dönemine ilişkin takvimi de açıkladı. Buna göre, Yeni sezon için 1. Transfer 4 Ağustosta başlamıştı. Birinci transfer dönemi 5 Ekim’de sona erecek. İkinci transfer dönemi ise daha sonra TFF tarafından kamuoyuna duyrulacak. 2020-2021 Süper Lig’in bitiş tarihi ise 16 Mayıs 2021 olarak açıklandı.

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