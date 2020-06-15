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Spor

Süper Lig: Sivasspor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 23:15:15 -
Süper Lig: Sivasspor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor, Denizlispor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Rodellega’nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.


65. dakikada Emre Kılınç’ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Tolgahan’da kaldı.


69. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen topa Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.


80. dakikada Yasin Öztekin’in ortasında ceza sahası içinde Claudemir’in kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.


86. dakikada Uğur Çiftçi’nin yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ziya Erdal’ın şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.


88. dakikada Sedat Şahintürk’ün kullandığı köşe vuruşunu kaleci Samassa iki hamlede kontrol etti.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xxx, Mustafa Savranlar xxx


Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xxx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Fatih Aksoy xx, Hakan Yandaş xx (Ziya Erdal dk. 46 xx), Claudemir xx, Emre Kılınç xxx (Cofie dk. 90 ?), Barış Yardımcı xx, Erdoğan x (Yasin Öztekin dk. 64 xx), Yatabare xxx (Kone dk. 70 xx)


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Papp, Armin Derlek, Samba Camara, Peter Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Denizlispor: Tolgahan xx, Mustafa Yumlu x, Hugo Rodallega xx, Radoslaw Muraswki xx, Hadi Sacko xx (Sedat Şahintürk dk. 70 x), İsmail Aissati xx (Özgür Çek dk. 90 ?), Oğuz Yılmaz xx, Oscar Eduardo x (Onazi dk. 46 ?, Mbamba dk. 59 x), Zakarya xx, Zeki Yavru x, Olcay Şahan x (Tiago dk. 46 xx)


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Muhammet Özkal, Alihan Kalkan, Syam Youssef


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gol: Yatabare (dk. 45) (Sivassspor)


Kırmızı kart: Zeki Yavru (dk. 43) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Emre Kılınç, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa (Sivasspor), Rodellega, Zakarya (Denizlispor)

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