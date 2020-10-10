Süper Lig sınıfta kaldı! İngiliz ikinci ligi bile...

Toplam 33 milyon Euro harcanan Süper Lig, transferde birçok ülkenin alt liglerinin bile gerisinde kaldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi bir çok sektörü olduğu gibi futbol endüstrisini de etkiledi.

www.bgazete.com'un haberine göre 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin şampiyonu 1.39 milyar dolar harcayan Premier Lig olurken, 33 milyon Euro harcayan Süper Lig sıralamada çok gerilerde kaldı. Premier Lig'e yeni yükselen bir takımın bile Süper Lig'den daha fazla para harcayabildiği bu dönemde, Süper Lig'de kaliteli futbol ve dünya yıldızlarını izlemek şimdiden hayal gibi duruyor.

İkinci liglerin gerisinde kaldık

Majör liglerin alım gücü açısından bizden çok yukarılarda olmasına zaten alışmıştık fakat İngiltere, İspanya ve İtalya'nın alt liglerinin bile Süper Lig'den 2 kat fazla harcama yapabiliyor olması dikkat çekti.

Transfer şampiyonu Fenerbahçe

Koronavirüsün etkisiyle bu yıl Türk takımları çok daha temkinli davrandı. Öncelikle ödediği yüksek maaşlardan kurtulmaya çalışan kulüpler transfer konusunda az maliyetine rağmen en yüksek verimi alacakları oyuncuları renklerine katmaya çalıştılar. Sattığı futbolculardan da ligin en çok kazanan takımı olan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı oyuncularla da son yılların en verimli transfer dönemini geçirdi. 17.5 milyon Euro'ya Vedat Muriqi'i, 4.5 milyon Euro'ya Jailson'u elinden çıkaran sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Isla, Tolgay Arslan gibi oyuncularla vedalaşırken bazı oyuncuları da kiralama yoluna giderek büyük bir maaş yükünden kurtulmuş oldu. Buna karşın tam 18 yeni transfer ile takımı adeta baştan dizayn eden Fenerbahçe, Marcel Tisserand'a 4 milyon Euro, Nazim Sangare'ye 1 milyon 750 bin Euro, Dimitrios Pelkas'a 1 milyon 600 bin Euro, Mauricio Lemos'a 1 milyon 500 bin Euro ve İsmail Yüksek'e 65 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek toplamda harcadığı 8 milyon 915 bin Euro'yla Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.