Süper Lig şampiyonu doğrudan katılamayabilir...

2019-2020 sezonunda Avrupa kupaları heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor. Yeni Malatya ise ön eleme turunda Avrupa Ligi'ne veda etti.

Türkiye'nin, UEFA ülke sıralamasında 30.699 puanı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan maçlarda Ajax, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti. Alınan galibiyet sonrasında Hollanda ülke puanını 30.750'ye çıkarmış ve 11'inci sıradan 9'unculuğa yükselmişti. Türkiye ise 10'uncu sıradan 11'inci basamağa gerilemişti.

Hollanda takımları oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarında yine ülkelerine puan kazandırmayı başardı. PSV Eindhoven sahasında konuk ettiği Portekiz temsilcisi Sporting'i 3-2 mağlup etti. AZ Alkmaar deplasmanda Partizan ile 2-2 berabere kaldı.

Feyenoord ise deplasmanda Rangers'a 1-0 yenildi. Bu karşılaşmaların ardından Hollanda 30.750 olan puanını 31.350'ye çıkararak 9. sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin önünde olan bir diğer ülke ise Ukrayna.

10. sırada yer alan Ukrayna'da Dinamo Kiev ve Oleksandria Avrupa Ligi'nde boy gösteriyor. Kiev sahasında Malmö'yü 1-0 yenerek ülkesinin 30.700 olan puanını 31.100'e çıkarmayı başardı.

Oleksandria ise deplasmanda karşılaştığı Wolfsburg'a 3-1 mağlup oldu.

Avrupa Ligi'nde puan çıkaramadık

Durum böyle olunca Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizi alacağı bir beraberlik bile büyük önem arz ediyor. Fakat Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor oynadıkları zorlu karşılaşmalardan puan alamadı.

Başakşehir Roma deplasmanında farklı kaybederken, Trabzonspor Getafe'ye 1-0'lık skorla boyun eğdi. Beşiktaş ise 90'ıncı dakikasına 2-2'lik beraberlikle girdiği karşılaşmanın son dakikalarında yediği gollerle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Büyük tehlike kapıda!

İlk 10'da bulunan ülkelerin şampiyonları doğrudan Devler Ligi'nde boy gösteriyor. 11'inci basamakta bulunan ülkenin şampiyonu ise sadece bir durumda direkt Şampiyonlar Ligi vizesi alabiliyor. Sıralamada ilk 10'da bulunan bir ülke takımının, Devler Ligi'ni kazanması ve bu ekibin ligi Şampiyonlar Ligi'ne katılma bölgesinde bitirmesi gerekiyor. Bu durumda 11'inci basamakta bulunan ülke şampiyonu da eleme oynamadan adını Devler Ligi'ne yazdıracak.