Süper Lig puan durumu ve analizi! 6. haftanın analizi

Bilgehan Sarı Yeniakit.com.tr

Haftanın açılış karşılaşmasında 27 Eylül Cuma günü Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mücadeleyi kazanan 5-0'lık farklı skorla ev sahibi Başakşehir oldu. Karşılaşmanın golleri 19. ve 73. dakikada Daniel Aleksic’ten, 32. dakikada Gulbrandsen’den, 87. dakikada Crivelli’den ve 90. dakikada İrfan Kahveci’den geldi. Bu sonuçla Başakşehir haftayı 8 puanla 8 sırada tamamlarken, Çaykur Rizespor ise mağlubiyet sonrası 12. sıraya geriledi.

Kasımpaşa Denizli deplasmanında güldü

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Denizlispor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olurken, karşılaşmanın tek golü 67. dakikada Boşnak oyuncu Haris Hajradinovic’ten geldi. Ev sahibi Yukatel Denizlispor alınan mağlubiyet sonrası 8 puanda kalarak, 9. sıraya geriledi. İstanbul Temsilcisi Kasımpaşa ise aldığı galibiyetle puanını 7’ye yükselterek, puan 14. sıranın yeni sahibi oldu.

Lider Alanya sahasında Sivasspor’a kaybetmedi

Süper Lig’de 3. haftadan itibaren liderliğini sürdüren Alanyaspor, kendi sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. 35. saniyede Fernando ile öne geçen Sivasspor, ligin gol kralı Papiss Cisse’nin golüne engel olamadı. 61. dakikada Cisse’nin golü ile eşitlik sağlanırken, mücadele bu skorla sona erdi. 6 maçta 6 gol atan Papis Cisse gol krallığını kimseye bırakmadı. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Alanya ekibi puanını 14 puana yükseltti. Alanyaspor, elde ettiği skorla puan durumunda 14 puanla liderliğini sürdürürken, Sivasspor ise 9 puanla, puan durumunda 5. sıraya geriledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe tat vermedi

Süper Lig’de 6. haftanın önemli karşılaşmalarından Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Türk Telekom Arena’da golsüz eşitlikle sonuçlandı. Ekipler mücadeleden birer puanla ayrılırken, Galatasaray 9 puanla puan durumunun 7.sırasında yer aldı. Fenerbahçe, beraberlikle elde ettiği puan sonrası 11 puanla puan sıralamasında 2. sırada lider Alanyaspor’u takibine devam etti.

Konyaspor evinde Kayserispor’u üzdü

6. haftada Konya deplasmanına giden Kayserispor’un deplasmanda yüzü gülmedi.

Mücadelenin 9. dakikasında Shengelia’nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Kayserispor, ilerleyen dakikalarda Milosevic ve Jevtovic’in gollerine engel olamadı ve haftayı mağlubiyetle kapattı. Konyaspor aldığı galibiyet ile 9 puana yükseldi ve puan durumunda 6. sıraya yerleşti. Kayserispor ise puansız ayrıldığı Konyaspor deplasmanı sonrası 3 puanla, puan durumunda 17. sırada kaldı.

Başkent derbisini Ankaragücü kazandı

Başkent derbisinde Ankaragücü ve Gençlerbirliği karşı karşıya gelirken 3 puan ile yoluna devam eden taraf Ankaragücü oldu. 56. dakikada Candeias’ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen Ankaragücü, 69. dakikada İlhan Parlak ile durumu 2-0’a getirdi. Gençlerbirliği oyuncusu Zargo Toure ise 74’te skoru tayin eden golü attı. Bu sonuçla Ankaragücü, 8 puan ile 11. sırada puan durumundaki yerini alırken, Gençlerbirliği, 2 puan ile puan durumunda 18. sıraya yerleşerek ligin dibine demir attı.

Antalyaspor Yeni Malatyaspor’u topa tuttu

Süper Lig’de oynadığı futbol ile alkış toplayan Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’a konuk olurken, karşılaşmayı 3-0 ile kazanan taraf, Antalyaspor oldu. Mücadelenin gollerini 37. dakikada Aatif Chahechouhe, 61. dakikada Ufuk Akyol ve 90. dakikada Hakan Özmert kaydetti. Alınan galibiyetle Antalyaspor, 8 puan ile puan durumunun 10. sırasının sahibi olurken, Yeni Malatyaspor 7 puanla puan durumunda 13. sıraya geriledi.

Beşiktaş Karadeniz Fırtınası’nda alabora oldu

6. haftada Trabzon deplasmanına giden Beşiktaş, mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın 31. dakikasında Dorukhan Toköz’ün kendi kalesine attığı gol ile ev sahibi 1-0 öne geçti. 42’de Jose Sosa ile farkı 2’ye çıkaran ev sahibi 64’te Sörloth ile 3-0’ı yakalarken, 79. dakikada Güven Yalçın ile durumu 3-1’e getiren Beşiktaş 88. dakikada Nwakaeme’nin golüne engel olamadı ve 4-1 ile haftayı puansız kapattı. Trabzonspor bu sonuçla 9 puana ulaşırken, puan durumunda 4. sıraya yükseldi. Beşiktaş ise puan alamadığı 6. haftayı 5 puanla puan durumunun 16.sırasında bitirdi.