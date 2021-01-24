Süper Lig puan durumu Süper Lig ilk yarı bitti mi?
Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler haftanın sonuçlarını, gelecek haftanın programını araştırıyor. Peki, Süper Lig'de ilk yarı bitti mi? Haftaya maç var mı?
Süper Lig 21. hafta sonuçları | Süper Lig'de 21. hafta 25 Ocak Pazartesi günü oynanacak Alanyaspor-Ankaragücü, Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak. 21. haftayla birlikte ligde ilk yarı sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 29 Ocak Cuma günü başlayacak. Yani bu sene devre arası verilmeyecek.
Süper Lig 21. hafta
Süper Lig puan durumu
Süper Lig 22. hafta