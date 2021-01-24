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Spor Süper Lig puan durumu Süper Lig ilk yarı bitti mi?
Spor

Süper Lig puan durumu Süper Lig ilk yarı bitti mi?

Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler haftanın sonuçlarını, gelecek haftanın programını araştırıyor. Peki, Süper Lig'de ilk yarı bitti mi? Haftaya maç var mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 21:11:00 -
Süper Lig puan durumu Süper Lig ilk yarı bitti mi?

Süper Lig 21. hafta sonuçları | Süper Lig'de 21. hafta 25 Ocak Pazartesi günü oynanacak Alanyaspor-Ankaragücü, Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak. 21. haftayla birlikte ligde ilk yarı sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 29 Ocak Cuma günü başlayacak. Yani bu sene devre arası verilmeyecek.

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