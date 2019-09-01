Süper Lig puan durumu! İşte, günün maçları ve sonuçları
Süper Lig'in 3. haftası pazar günü oynanan 4 maçla devam etti. İşte, Süper Lig'de puan durumu. Peki, maçlar kaç kaç bitti? Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar.01 Eylül 2019 Pazar 23:49
Süper Lig'in 3. haftası pazar günü oynanan 4 maçla devam etti. İşte, Süper Lig'de puan durumu. Peki, maçlar kaç kaç bitti? Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar.
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftaya pazar günü oynanan 4 maçla devam edildi. İşte, oynanan maçlar, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu!
Toplu sonuç ve program
30 Ağustos Cuma
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: 2-3
31 Ağustos Cumartesi
Konyaspor-Antalyaspor: 2-2
Beşiktaş-Çaykur Rizespor:1-1
Göztepe-Denizlispor:0-0
1 Eylül Pazar
Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-2
Fenerbahçe-Trabzonspor:1-1
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor:2-3
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