Süper Lig puan durumu! İşte, günün maçları ve sonuçları Süper Lig'in 3. haftası pazar günü oynanan 4 maçla devam etti. İşte, Süper Lig'de puan durumu. Peki, maçlar kaç kaç bitti? Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar.

Süper Lig'in 3. haftası pazar günü oynanan 4 maçla devam etti. İşte, Süper Lig'de puan durumu. Peki, maçlar kaç kaç bitti? Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar. Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftaya pazar günü oynanan 4 maçla devam edildi. İşte, oynanan maçlar, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu! Toplu sonuç ve program 30 Ağustos Cuma Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: 2-3 31 Ağustos Cumartesi Konyaspor-Antalyaspor: 2-2 Beşiktaş-Çaykur Rizespor:1-1 Göztepe-Denizlispor:0-0 1 Eylül Pazar Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-2 Fenerbahçe-Trabzonspor:1-1 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor:2-3 İşte, Süper Lig puan durumu

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