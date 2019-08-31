Süper Lig puan durumu! İşte, günün maçları ve sonuçları
Süper Lig'in 3. haftası cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. İşte, Süper Lig'de puan durumu. Peki, maçlar kaç kaç bitti? Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar.31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:51
Süper Lig'in 3. haftası cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. İşte, Süper Lig'de puan durumu. Peki, maçlar kaç kaç bitti? Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar.
3 maçla devam edildi
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftaya cumartesi günü oynanan 3 maçla devam edildi. İşte, oynanan maçlar, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu!
Toplu sonuç ve program
30 Ağustos Cuma
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: 2-3
31 Ağustos Cumartesi
Konyaspor-Antalyaspor: 2-2
Beşiktaş-Çaykur Rizespor:1-1
Göztepe-Denizlispor:0-0
1 Eylül Pazar
19.15 Sivasspor-Gazişehir Gaziantep
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor
21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor
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