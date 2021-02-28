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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 28. hafta
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 28. hafta

Süper Lig'in 27. haftası Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla tamamlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler güncel puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var? Pelkas'ın golüyle sahadan galip ayrılan Fenerbahçe puanını 547e yükseltti. Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 21:40:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 28. hafta

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 27. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 54’e yükseltirken Trabzonspor 48 puanda kaldı.

Süper Lig 27. hafta

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 28. hafta 

Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Spor

Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

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