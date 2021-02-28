Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 28. hafta
Süper Lig'in 27. haftası Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla tamamlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler güncel puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var? Pelkas'ın golüyle sahadan galip ayrılan Fenerbahçe puanını 547e yükseltti. Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 27. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 54’e yükseltirken Trabzonspor 48 puanda kaldı.
Süper Lig 27. hafta
Süper Lig puan durumu
Süper Lig 28. hafta