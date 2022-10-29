Süper Lig puan durumu güncel 29 Ekim Cumartesi
Süper Lig’de 12.hafta cumartesi günü oynana maçlarla devam etti. Futbolseverler ise günün sonuçlarını ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın hangi maçlar var?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor.12.hafta mücadelelerinde cumartesi günü iki maçla tamamlandı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig puan durumu güncel 29 Ekim Cumartesi
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 0-2
Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 2-0
30 Ekim Pazar:
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
31 Ekim Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)