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Spor Süper Lig puan durumu güncel 29 Ekim Cumartesi
Spor

Süper Lig puan durumu güncel 29 Ekim Cumartesi

Süper Lig’de 12.hafta cumartesi günü oynana maçlarla devam etti. Futbolseverler ise günün sonuçlarını ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-10-29 22:17:00 -
Süper Lig puan durumu güncel 29 Ekim Cumartesi

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor.12.hafta mücadelelerinde cumartesi günü iki maçla tamamlandı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Süper Lig puan durumu güncel 29 Ekim Cumartesi

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray:            0-2

Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa:     1-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK:     2-0

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

31 Ekim Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

Beşiktaş, 'Güneş'i görmek istiyor
Beşiktaş, 'Güneş'i görmek istiyor

Spor

Beşiktaş, 'Güneş'i görmek istiyor

TFF 1.Lig puan durumu 29 Ekim Cumartesi
TFF 1.Lig puan durumu 29 Ekim Cumartesi

Spor

TFF 1.Lig puan durumu 29 Ekim Cumartesi

 

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