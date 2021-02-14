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Spor Süper Lig puan durumu güncel
Spor

Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig'de heyecan 25. hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverler haftanın sonuçlarını, puan durumunu ve gelecek hafta programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim? Süper Lig 26. hafta

Yeniakit Publisher
2021-02-14 22:18:00 -
Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig’de heyecanı sürüyor. Ligin 25. haftası 15 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Antalyaspor-Malatyaspor maçıyla tamamlanacak. 25. haftayı bay geçen ekip ise Demir Grup Sivasspor. Süper Lig'de 26. hafta ise 19 Şubat Cuma günü başlayacak.

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