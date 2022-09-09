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Spor Süper Lig puan durumu 9 Eylül Cuma
Spor

Süper Lig puan durumu 9 Eylül Cuma

Süper Lig lider kim? Süper Lig'de 6.hafta Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başladı. Futbolseverler 6.haftanın başlamasıyla birlikte puan durumunu yakından araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim? Süper Lig haftanın maçları:

Yeniakit Publisher
2022-09-09 23:17:00 -
Süper Lig puan durumu 9 Eylül Cuma

Süper Lig’de 6.hafta maçları başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig lider kim oldu?

Süper Lig puan durumu 9 Eylül Cuma

Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

10 Eylül Cumartesi

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor

11 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray

12 Eylül Pazartesi

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor

 

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