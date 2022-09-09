Süper Lig puan durumu 9 Eylül Cuma
Süper Lig lider kim? Süper Lig'de 6.hafta Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başladı. Futbolseverler 6.haftanın başlamasıyla birlikte puan durumunu yakından araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim? Süper Lig haftanın maçları:
Süper Lig’de 6.hafta maçları başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig lider kim oldu?
Süper Lig puan durumu 9 Eylül Cuma
Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1
10 Eylül Cumartesi
17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor
11 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor
20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor
20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray
12 Eylül Pazartesi
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor