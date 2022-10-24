Süper Lig puan durumu 24 Ekim Pazartesi
Süper Lig'de 11.hafta sona erdi. Futbolseverler 11.hafta sonuçlarını ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 12.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig’de 11.hafta pazartesi gecesi oynanan maçlarla sona erdi. Futbolseverler ise alınan sonuçları, puan durumunu ve gelecek hafta fikstürünü araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu 24 Ekim Pazartesi
Antalyaspor-İstanbulspor: 2-1
Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 0-1
Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1
Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 2-2
Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-1
12.hafta
28 Ekim Cuma
20.00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY
29 Ekim Cumartesi
14.30 ARABAM.COM KONYASPOR-KASIMPAŞA
20.00 CORENDON ALANYASPOR-GAZİANTEP FK
30 Ekim Pazar
14.30 MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR
17.00 BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR
17.00 YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR
20.00 İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE
31 Ekim Pazartesi
20.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ANTALYASPOR
20.00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GİRESUNSPOR
Haftayı bay geçen takım: TRABZONSPOR