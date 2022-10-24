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Spor Süper Lig puan durumu 24 Ekim Pazartesi
Spor

Süper Lig puan durumu 24 Ekim Pazartesi

Süper Lig'de 11.hafta sona erdi. Futbolseverler 11.hafta sonuçlarını ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 12.hafta maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-10-24 22:40:00 -
Süper Lig puan durumu 24 Ekim Pazartesi

Süper Lig’de 11.hafta pazartesi gecesi oynanan maçlarla sona erdi. Futbolseverler ise alınan sonuçları, puan durumunu ve gelecek hafta fikstürünü araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu 24 Ekim Pazartesi

Antalyaspor-İstanbulspor:          2-1

Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük:       1-3

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor:      1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir:           1-0

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor:              0-1

Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor:       1-1

Galatasaray-Corendon Alanyaspor:        2-2

Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü:               1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş:        2-1

12.hafta

28 Ekim Cuma

20.00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY

29 Ekim Cumartesi

14.30 ARABAM.COM KONYASPOR-KASIMPAŞA

20.00 CORENDON ALANYASPOR-GAZİANTEP FK

30 Ekim Pazar

14.30 MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR

17.00 BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR

17.00 YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR

20.00 İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE

31 Ekim Pazartesi

20.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ANTALYASPOR               

20.00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GİRESUNSPOR

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