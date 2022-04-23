Süper Lig puan durumu 23 Nisan 202 | Süper Lig günün sonuçları
Trabzonspor kaç puanı var? Süper Lig’de 34.hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler cumartesi günü alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor’un kaç puanı var? Süper Lig yarın kimin maçları var:
Süper Lig’in 34.haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var?
Süper Lig puan durumu 23 Nisan 202 | Süper Lig günün sonuçları
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-6
Gaziantep FK-Göztepe:1-1
VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: 2-1
Adana Demirspor-Trabzonspor:1-3
24 Nisan Pazar
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor
20.30 Altay-Galatasaray
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor
25 Nisan Pazartesi
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa