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Spor Süper Lig puan durumu 23 Nisan 202 | Süper Lig günün sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu 23 Nisan 202 | Süper Lig günün sonuçları

Trabzonspor kaç puanı var? Süper Lig’de 34.hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler cumartesi günü alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor’un kaç puanı var? Süper Lig yarın kimin maçları var:

Yeniakit Publisher
2022-04-23 22:47:00 -
Süper Lig puan durumu 23 Nisan 202 | Süper Lig günün sonuçları

Süper Lig’in 34.haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var?

Süper Lig puan durumu 23 Nisan 202 | Süper Lig günün sonuçları

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe:   0-6

Gaziantep FK-Göztepe:1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor:   2-1

Adana Demirspor-Trabzonspor:1-3

24 Nisan Pazar

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor

20.30 Altay-Galatasaray

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor

25 Nisan Pazartesi

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa

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