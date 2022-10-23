  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig puan durumu 23 Ekim Pazar
Spor

Süper Lig puan durumu 23 Ekim Pazar

Süper Lig’de 11.hafta pazartesi akşamı oynanacak maçlarla noktalanacak. Futbolseverler ise bu hafta alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-10-23 22:15:00 -
Süper Lig puan durumu 23 Ekim Pazar

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırıyor. Peki, Süper Lig’de lider kim oldu?

Süper Lig puan durumu 23 Ekim Pazar

Antalyaspor-İstanbulspor:          2-1

Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük:       1-3

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor:      1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir:           1-0

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor:              0-1

Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor:       1-1

Galatasaray-Corendon Alanyaspor:

24 Ekim Pazartesi

20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü (Çotanak)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

Adana Demirspor-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Adana Demirspor-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Spor

Adana Demirspor-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray-Alanyaspor maç sonucu
Galatasaray-Alanyaspor maç sonucu

Spor

Galatasaray-Alanyaspor maç sonucu

TFF 1.Lig puan durumu 23 Ekim Pazar
TFF 1.Lig puan durumu 23 Ekim Pazar

Spor

TFF 1.Lig puan durumu 23 Ekim Pazar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23