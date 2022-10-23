Süper Lig puan durumu 23 Ekim Pazar
Süper Lig’de 11.hafta pazartesi akşamı oynanacak maçlarla noktalanacak. Futbolseverler ise bu hafta alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırıyor. Peki, Süper Lig’de lider kim oldu?
Süper Lig puan durumu 23 Ekim Pazar
Antalyaspor-İstanbulspor: 2-1
Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 0-1
Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1
Galatasaray-Corendon Alanyaspor:
24 Ekim Pazartesi
20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü (Çotanak)
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)