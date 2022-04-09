Süper Lig puan durumu 09.04.2022 | Süper Lig 32.hafta puan durumu
Süper Lig’de heyecan 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Pek çok kişi ise haftanın sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırıyor. Peki, Trabzonspor’un kaç puanı var? Beşiktaş puan durumu
Süper Lig’de 32.hafta tüm hızıyla devam ediyor. Futbolsevereler ise günün sonuçlarını araştırıyor. Peki, hangi takımın kaç puanı var?
Süper Lig puan durumu 09.04.2022 | Süper Lig 32.hafta puan durumu
32. hafta:
Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa:3-2
Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Göztepe-Yukatel Kayserispor: 1-2
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 4-1
Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0
10 Nisan Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
16.00 Adana Demirspor-Altay
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor
33. hafta:
15 Nisan Cuma:
20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor
20.30 Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Altay-Medipol Başakşehir
20.30 Fenerbahçe-Göztepe
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor