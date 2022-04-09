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Spor Süper Lig puan durumu 09.04.2022 | Süper Lig 32.hafta puan durumu
Spor

Süper Lig puan durumu 09.04.2022 | Süper Lig 32.hafta puan durumu

Süper Lig’de heyecan 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Pek çok kişi ise haftanın sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırıyor. Peki, Trabzonspor’un kaç puanı var? Beşiktaş puan durumu

Yeniakit Publisher
2022-04-09 22:42:00 -
Süper Lig puan durumu 09.04.2022 | Süper Lig 32.hafta puan durumu

Süper Lig’de 32.hafta tüm hızıyla devam ediyor. Futbolsevereler ise günün sonuçlarını araştırıyor. Peki, hangi takımın kaç puanı var?

Süper Lig puan durumu 09.04.2022 | Süper Lig 32.hafta puan durumu

32. hafta:

Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa:3-2

Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor:         2-1

Göztepe-Yukatel Kayserispor:    1-2

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor:    4-1

Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

16.00 Adana Demirspor-Altay

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor

33. hafta:

15 Nisan Cuma:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor

20.30 Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Altay-Medipol Başakşehir

20.30 Fenerbahçe-Göztepe

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

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