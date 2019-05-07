Süper Lig ne zaman sona erecek? | Süper Lig bitiş tarihi Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, Ligin biteceği tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı Süper Lig'de, 34. hafta maçlarının ardından lig bitecek ve ağustos ayına kadar lige ara verilecek. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, Ligin biteceği tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı Süper Lig'de, 34. hafta maçlarının ardından lig bitecek ve ağustos ayına kadar lige ara verilecek. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek? İşte konuya dair merak edilen detaylar... Süper Lig ne zaman sona erecek? Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) planlamasına göre, Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. 2 haftalık maç programı Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. hafta maçlarının programı açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki haftalık maç programı şöyle: Süper Lig 32. Hafta 10 Mayıs Cuma: 20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya) 11 Mayıs Cumartesi: 16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) 19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova) 19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker) 12 Mayıs Pazar: 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has) 16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya) 19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 13 Mayıs Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park) Süper Lig 33. Hafta 17 Mayıs Cuma: 20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 18 Mayıs Cumartesi: 19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya) 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park) 19 Mayıs Pazar: 16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar) 16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom) 20 Mayıs Pazartesi: 20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı belli değil) 20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)

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