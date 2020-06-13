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Spor

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 19:25:15 -
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Edin Visca’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Enzo Crivelli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


11. dakikada Skrtel’in kısa pasında Epureanu’dan önce araya giren Papiss Cisse, ceza alanı içine girdikten sonra pasını Bakasetas’a verdi. Bakasetas’ın altıpasın solundan yerden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kurtardı.


20. dakikada Bakasetas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavellas’ın kafa vuruşunda savunmadan seken top kaleci Mert’te kaldı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Cem Satman xx


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Martin Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Edin Visca xx, Enzo Crivelli xx, Daniel Aleksic xx, Demba Ba xx


Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Carlos Ponk, Berkay Özcan, Azubuike, Gökhan İnler, Mehmet Topal, Gulbrandsen, Robinho


Teknik Direktör: Okan Buruk


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Tzavellas xx, N’Sakala xx, Salih Uçan xx, Ceyhun Gürselam xx, Efecan Karaca xx, Junior Fernandes xx, Anastasios Bakasetas xx, Papiss Cisse xx


Yedekler: Eray, Kaan, Lokman, Welinton, Baiano, Umut, Onur, Emircan, Mustafa Pektemek, Erdinç


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kartlar: Ceyhun, Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

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