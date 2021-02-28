Süper Lig maç sonuçları | Süper Lig puan durumu
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yendi ve Süper Lig puan durumuna göre liderliğini sürdürdü. İşte Süper Lig 27. hafta puan durumu ve maç sonuçları, Süper Lig puan durumu. Göztepe-Kasımpaşa maç sonuçları, Trabzonspor-Fenerbahçe maç sonuçları merak ediliyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenen Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ligde son 8 maçını kazanırken, sahasındaki son 10 lig müsabakasında mağlup olmadı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 sonra erdi. Süper Lig 27. hafta puan durumu ve maç sonuçları şu şekilde:
Süper Lig maç sonuçları
Gençlerbirliği 1-1 Yeni Malatyaspor
Konyaspor 0-0 Gaziantep FK
Beşiktaş 3-0 Denizlispor
Hatayspor 4-1 MKE Ankaragücü
Fatih Karagümrük 2-0 Alanyaspor
Antalyaspor 0-0 Başakşehir FK
Çaykur Rizespor 1-1 Sivasspor
Galatasaray 2-0 BB Erzurumspor
28 Şubat Pazar 27. hafta maç sonuçları
Göztepe-Kasımpaşa
Trabzonspor-Fenerbahçe
Süper Lig puan durumu 27 Şubat Süper Lig Cumartesi maç sonuçlarına göre: