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Spor Süper Lig maç sonuçları | Süper Lig puan durumu
Spor

Süper Lig maç sonuçları | Süper Lig puan durumu

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yendi ve Süper Lig puan durumuna göre liderliğini sürdürdü. İşte Süper Lig 27. hafta puan durumu ve maç sonuçları, Süper Lig puan durumu. Göztepe-Kasımpaşa maç sonuçları, Trabzonspor-Fenerbahçe maç sonuçları merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 11:26:00 - 2021-02-28 11:27:41
Süper Lig maç sonuçları | Süper Lig puan durumu

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenen Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ligde son 8 maçını kazanırken, sahasındaki son 10 lig müsabakasında mağlup olmadı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 sonra erdi. Süper Lig 27. hafta puan durumu ve maç sonuçları şu şekilde: 

Süper Lig maç sonuçları

Gençlerbirliği 1-1 Yeni Malatyaspor

Konyaspor 0-0 Gaziantep FK

Beşiktaş 3-0 Denizlispor

Hatayspor 4-1 MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük 2-0 Alanyaspor

Antalyaspor 0-0 Başakşehir FK

Çaykur Rizespor 1-1 Sivasspor

Galatasaray 2-0 BB Erzurumspor

28 Şubat Pazar 27. hafta maç sonuçları

Göztepe-Kasımpaşa

Trabzonspor-Fenerbahçe

Süper Lig puan durumu 27 Şubat Süper Lig Cumartesi maç sonuçlarına göre:

süper lig puan durumu

süper lig puan durumu

 

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