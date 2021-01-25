Süper Lig maç sonuçları bu hafta Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig’de kıran kırana mücadele devam ediyor. Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırladı. Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup ederken, Galatasaray ise 3 puanı tek golle elde etti. Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Peki Süper Lig maç sonuçları ne oldu? Süper Lig puan durumunda güncel durum ne?
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Son 7 lig maçında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alabilen Kasımpaşa, sahasındaki son 3 müsabakadan puan çıkaramadı.
Süper Lig 21. hafta maç sonuçlarına göre puan durumuna bakacak olursak, Beşiktaş 44 puanla zirvede yerini alırken, Beşiktaş’ı 39 puanla Galatasaray takip etmekte. Fenerbahçe 39 puanla üçüncü sırada yer alırken, Gaziantep 35, Trabzonspor 33 puana sahip. İşte Süper Lig 21. hafta puan durumu.
Süper Lig puan durumu