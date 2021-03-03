Süper Lig maç programı | Süper Lig 30, 31, 32, 33 ve 34. hafta maçları

Süper Lig 30, 31, 32, 33 ve 34. hafta fikstürü heyecanla bekleniyordu. Futbolseverler korona salgınında yeni normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde tribünlerde maçları seyredecekleri günü büyük bir sabırsızlıka beklerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak maçların programını duyurdu. Süper Lig Süper Lig 31. hafta Vodafone Park Stadı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak. Peki Süper Lig 30, 31, 32, 33 ve 34. hafta maçları hangi takımlar kimle oynayacak? Süper Lig 30. hafta maçları, Süper Lig 31. hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32. hafta maç programı, Süper Lig 33. hafta maç saatleri, Süper Lig 34. hafta maçları. İşte Süper Lig maç programı.