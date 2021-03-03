Süper Lig maç programı | Süper Lig 30, 31, 32, 33 ve 34. hafta maçları
Süper Lig 30, 31, 32, 33 ve 34. hafta fikstürü heyecanla bekleniyordu. Futbolseverler korona salgınında yeni normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde tribünlerde maçları seyredecekleri günü büyük bir sabırsızlıka beklerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak maçların programını duyurdu. Süper Lig Süper Lig 31. hafta Vodafone Park Stadı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak. Peki Süper Lig 30, 31, 32, 33 ve 34. hafta maçları hangi takımlar kimle oynayacak? Süper Lig 30. hafta maçları, Süper Lig 31. hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32. hafta maç programı, Süper Lig 33. hafta maç saatleri, Süper Lig 34. hafta maçları. İşte Süper Lig maç programı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 31. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Süper Lig'de 5 haftalık maçların programı şöyle:
Süper Lig 30. hafta maç programı
12 Mart Cuma hangi maçlar var?
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
14 Mart Pazar hangi maçlar var?
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
15 Mart Pazartesi hangi maçlar var?
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Süper Lig 31. hafta hafta maç programı
19 Mart Cuma hangi maçlar var?
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
20 Mart Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
21 Mart Pazar hangi maçlar var?
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
Süper Lig 32. hafta hafta maç programı
3 Nisan Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
4 Nisan Pazar hangi maçlar var?
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Nisan Pazartesi hangi maçlar var?
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)
Süper Lig 33. hafta hafta maç programı
6 Nisan Salı hangi maçlar var?
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)
7 Nisan Çarşamba hangi maçlar var?
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
8 Nisan Perşembe hangi maçlar var?
16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
Süper Lig 34. hafta hafta maç programı
10 Nisan Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
12 Nisan Pazartesi hangi maçlar var?
16.00 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)
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