Süper Lig küme düşecek takımlar? Bu sene hangi takımlar küme düştü?
Süper Lig’de sona adım adım yaklaşılıyor. Zirvede Trabzonspor liderliğini sürdürürken düşme hattı adeta alev alev… Futbolseverler ise hangi takımların küme düştüğünü, bu sene ligden kaç takımın düşeceğini araştırıyor. 2021-2022 bu sene ligden kaç takım küme düşecek?
Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Bir yandan şampiyonluk yarışı bir yandan ise lige tutunma yarışı sürüyor. Peki, hangi takımlar küme düştü?
Süper Lig küme düşecek takımlar? Bu sene hangi takımlar küme düştü?
Süper Lig'de 20 takım yer alıyor. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den 4 takım 1.Lig'e düşecek. Geçtiğimiz haftalarda Yeni Malatyaspor lige veda eden ilk takım olmuştu.
34.haftada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Ligin son sıralarında kümede kalma mücadelesi veren ekipler ise Çaykur Rizespor ve Altay...