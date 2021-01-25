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Spor Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak?
Spor

Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 21. hafta itibarıyla tamamlanması üzerine Süper Lig ikinci devresinin ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başladı. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen Süper Lig’in ikinci devresi maçları merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 22:37:00 -
Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 21. hafta itibarıyla tamamlandı. Futbolseverler ise Süper Lig ikinci devresinin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezon başında alınan ani bir kararla küme düşme durumu kaldırılmıştı. Dolayısıyla 21 takımla oynanmak zorunda kalan Süper Lig tarihinde ilk defa bir sezonda 42 maçlı fikstüre giriş yapmak zorunda kalınmıştı.

Bu uzun fikstürü, haziran ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde bitirmek adına hafta içi maçları da Süper Lig'de literatüre girmiş oldu. Ligde yine Avrupa Futbol Şampiyonasına yetişebilmek adına devre arası sadece 4 gün olacak.

Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak?

Ligde ikinci devre 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak 22. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Sezon 16 Mayıs tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de bu sezon 9 haftanın karşılaşmaları hafta içinde başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun planlamasına göre ligde 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içinde yapılması planlandı.

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