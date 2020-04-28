Süper Lig için flaş Katar iddiası

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli teknik direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüs sürecini çok iyi yönettiğini ve 80 milyonluk ülkede sadece 100 bin vakanın olduğunu ifade eden Sumudica Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyledi.

Virüs sürecinde Romanya'da kaldığını ve bu sürecin çok zor geçtiğini dile getiren Sumudica: "Benim için zor, hepiniz için olduğu gibi." Futbol hakkında da kitaplar okuyorum. Takımımın sezon boyunca oynadığı maçları analiz ediyorum. Maç takviminin sıklığı dolayısıyla yapamadığımız bazı analizleri ekibimde yer alan oğlumla birlikte şu an daha iyi yapma fırsatımda oluyor. Çok yüksek gerilimli anlar oldu çünkü sezon içerisinde. Şu an bazı şeyleri daha iyi görme ve anlama fırsatım oluyor.

Yayıncı Kuruluş Katar'da oynanmasını istedi

Antalya için Sivas'ın teknik direktörü Riza Calimbay'ın bir önerisiydi, ancak diğer kulüpler tarafından onaylanmadı. Kazakistan'a gitmekle ilgili bilgilerin nereden geldiğine dair hiçbir fikrim yok. TV haklarının sahibi olan BeIn, şampiyonanın geri kalanını Katar'a taşıma fikrine sahipti. Antalya'da olduğundan daha sıcak olduğunu düşünüyorum. BeIn çok para ödüyor ve şirketin kökeni Katar'da, bu yüzden bu girişime yaptı.

Oyuncuları iki ay kilitli tutamazsın

Maçların tek şehirde oynanmasının oyuncular açısından da sağlıklı olmayacağını ifade eden Sumudica: "Tıbbi olarak, evet. Oyuncular ve yetkililer otellerde tecrit edilecek, koronavirüs kontaminasyonu ihtimali az olacaktır. Spor açısından çeşitli problemler vardır. Maçlar için yeterli stadyum bulmak kolay olmayacak ve oyuncuları iki aydır evlere girdikten sonra iki ay boyunca tamamen kilitli tutmak çok zor olacak!Hiç kimse dört ay boyunca sadece evde ve bir otel odasında tutulmayı kabul etmediği için birçok çatışma ortaya çıkacaktır.Antalya'ya tatile gittiğimde, birkaç gün sonra zaten sıkıldım, bir yerde iki ay kalmak çok mantıksız.

Takımda oruç tutanlar için ayrı porgram

Takımda oruç tutan oyuncular için ayrı bir program yaptıklarını belirten Sumudica; "Eğitimlerimiz devam ediyor. Bu yüzden sıfırdan başlamayacağız. Kondisyoner antrenörümüz futbolcularım ile video konferans yöntemiyle idman yapıyor. Evde neler yapılabilirse onu yapmaya çalışıyoruz. Bisiklet, koşu bandı var. Ramazan başladı ve takımdaki Müslümanların ve diğer futbolcularımın ayrı bir programı var. Sadece güneş battıktan sonra yemek yiyorlar ve daha sonra uyanıyorlar.

Maaşlar düşürülmedi

Takımda kimsenin maaşında kesinti yapılmadı ve indirim istenmedi. Türkiye'de kulüplerin pahalı TV hakları var, sponsorları var ve devletten de yardım alıyorlar. Bu çok büyük bir yardım! Borçları ödendi ve uzun süreli kredi aldılar. Futbol konusunda çok tutkulu olan bir başkan var. Türkiye bu konuda çok şanslı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekten çok zeki.

Erdoğan'ı övdüm diye beni eleştirdiler

Recep Tayyip Erdoğan'ı övdüğü zamanlarda eleştirildiğini ifade eden Sumudica: "Eleştirildiğim zaman okudum, evet. Erdoğan'ın futbolda ve genel olarak Türkiye'de ne yaptığını görüyorum.Tıbbi sistem birinci sınıf, Türkler de 80 milyondan fazla insanın yaşadığı 100.000'den fazla vaka ve 3.000'den az ölümle koronavirüs krizini iyi yönetti. Şimdi Başakşehir'de tamamı vantilatörlerle donatılmış 4.000'den fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa ettiler. Hastayım ve oradaki hastanelerle uğraştım. Orada bir hastaneye girdim ve Hilton'daymış gibi kendimi hissettim. Beni lüks bir rezerve götürdüler. Ve böyle 6 hastane var! Aralık ayında şiddetli zatürree geçirdiğimden bahsettiğim hastaneye geldim. Ve futbolda, devlet sadece takımlar için para katmakla kalmadı, altyapı harika!

Türkiye Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapabilir

Türkiye'de Üçüncü ligde bulunan Samsunspor stadını görün! En iyi kalitede yepyeni. Aynı durum Manisa'da, Mersin'de, küçük liglerden kulüpler için de geçerli. Türkiye, yarın UEFA'nın izin vermesi durumunda Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilir, çünkü hiçbir şeye ihtiyacı olmayan koşullar zaten var. Avrupa'nın en büyüğü olduğunu düşündüğüm İstanbul'daki yeni havaalanı, Türkler tarafından rekor sürede inşa edildi.