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Süper Lig hakemlerinin en tecrübelisi Çakır

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda düdük çalacak hakemler arasında en tecrübelisi Cüneyt Çakır.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:29
Süper Lig hakemlerinin en tecrübelisi Çakır

Süper Lig'deki 18. sezonuna başlayacak Çakır, 298 müsabakada görev yaparak, üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu.

Cüneyt Çakır'ı 15'er sezonda 289 karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus ile 237 mücadelede düdük çalan Bülent Yıldırım izledi.

SAYI 25'E ÇIKARILDI

Süper Lig'de geride kalan sezon 22 olan hakem sayısı, yeni sezon için 25'e çıkarıldı.

Geçen sezonki 22 kişilik hakem kadrosunda değişiklik yapılmazken, Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdülkadir Bitigen mevcut listeye ilave edildi.

Bu hakemlerden Tugay Kaan Numanoğlu, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de maç yönetme imkanı bulacak.

EN ÇOK HAKEM İSTANBUL'DAN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen 25 kişilik 2018-2019 futbol sezonu Süper Lig hakemleri listesinde en çok İstanbul bölgesinden hakem yer aldı.

Toplam 14 bölgeden hakemlerin bulunduğu listeye, İstanbul'dan 7, başkent Ankara'dan 4, İzmir'den ise 3 isim girdi.

Süper Lig'de Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Manisa ve Trabzon bölgelerinden ise birer hakem görev yapacak.

FIFA KOKARTLI HAKEMLER

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'sinin FIFA kokartı bulunuyor.

Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, FIFA kokartlı hakemler olarak ligde maç yönetecek.

EN GENÇ VE EN YAŞLI HAKEMLER

Süper Lig'de bu sezon görev yapacak hakemler içinde en genci Zorbay Küçük olacak.

Bu sezon Süper Lig hakemleri klasmanına yükselen 26 yaşındaki Küçük, daha önce ligde sadece bir maç yönetti.

Süper Lig hakemliğinde 16. sezonuna girecek 46 yaşındaki Bülent Yıldırım ise düdük çalacak hakemler arasında en yaşlısı olarak ön plana çıkıyor.

HAKEMLER

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda görev yapacak hakemler şunlar:

HakemYaşBölgesiMesleği
Cüneyt Çakır41İstanbulİşletmeci
Fırat Aydınus44İstanbulMühendis
Bülent Yıldırım46AnkaraYöneticilik
Hüseyin Göçek41İstanbulYöneticilik
Halis Özkahya38İzmirÖğretmen
Barış Şimşek42TrabzonMühendis
Özgür Yankaya40EdirneÖğretmen
Mete Kalkavan39İstanbulMühendis
Serkan Çınar42İstanbulEğitimci
Ali Palabıyık36Ankaraİletişim-Telekom
Suat Arslanboğa40EskişehirEğitimci
Koray Gençerler40ManisaTicaret
Alper Ulusoy36İzmirMühendis
Halil Umut Meler31İzmirYöneticilik
Yaşar Kemal Uğurlu37AnkaraSigortacı
Volkan Bayarslan40İstanbulMühendis
Ümit Öztürk34DenizliMühendis
Arda Kardeşler30BursaMühendis
Serkan Tokat37AnkaraÖğretmen
Mustafa Öğretmenoğlu40AntalyaMuhasebe
Bahattin Şimşek30Aydınİşletmeci
Ali Şansalan30ÇanakkaleSerbest
Tugay Kaan Numanoğlu33İstanbulYöneticilik
Abdulkadir Bitigen35KayseriDiş Hekimi
Zorbay Küçük26AdanaSerbest
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:29
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. Manisa
  4. Kayseri
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Eskişehir
  8. Edirne
  9. Denizli
  10. Çanakkale
  11. Bursa
  12. Aydın
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Adana
  16. Cüneyt Çakır
  17. Futbol
  18. Hakem
  19. Spor Toto Süper Lig
  20. SÜPERLİG

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