Süper Lig hakemi Fırat Aydınus futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
IHAAW154751-SPO/14-03-2019- Süper Lig hakemi Fırat Aydınus futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.14 Mart 2019 Perşembe 15:53
IHAAW154751-SPO/14-03-2019- Süper Lig hakemi Fırat Aydınus futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.14.03.2019 15:47:51TSINNNN
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