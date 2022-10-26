Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig'de 12.hafta maçları hakemleri:
Süper Lig’de 12.hafta maçlarının ne zaman oynanacağı, hangi maçı hangi hakemin yöneteceği araştırılıyor. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? 12.hafta hakemleri:
Süper Lig’de 12.hafta 28 Ekim Cuma günü başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 12.hafta hakemleri açıkladı.
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig'de 12.hafta maçları hakemleri:
28 Ekim Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ekim Cumartesi:
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
30 Ekim Pazar:
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: Mert Güzenge