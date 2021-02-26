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Spor Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?

Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla sürecek. Futbolseverler haftanın maçlarını, günün programını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 10:21:00 -
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler Cuma gününün gelmesiyle birlikte haftanın maç programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?

26 Şubat Cuma

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

27 Şubat Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

28 Şubat Pazar

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

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