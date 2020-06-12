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Spor

Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 22:04:00 -
Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe, Trabzonspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Novak, Alpaslan Öztürk’ü geçerek şutunu çekti. Pozisyonun devamında kaleci Beto, topu kornere çeldi.


5. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme’nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Ekuban’ın kafa vuruşunda Beto topu kornere çeldi.


16. dakikada sağ kanattan Pereira’nın ortasında ceza sahasında Nwakaeme, topu kafayla ağlara gönderdi. 0-1


34. dakikada Sörloth’un pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Beto gole geçit vermedi.


41. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Castro’ya müdahalede bulunan Guilherme, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Stat: Göztepe Gürsel Aksel


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hakan Yemişken xx, Kamil Çetin xx


Göztepe: Beto xx, Murat Paluli xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Napoleoni x (Poko dk. 37 xx), Halil Akbunar xx, Serdar Gürler xx, Jerome xx


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Borges, Mossoro, Gassama, Wallace Reis, Deniz Kadah, Wilzeck, Tripic, Arınç Nukan


Teknik Direktör: İlhan Palut


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Costa xx, Campi xx, Novak xx, Guilherme x, Abdulkadir Parmak xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Sörloth xx


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ndiaye, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Taha Tunç, Koray Kılınç, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Gol: Ekuban (dk. 16) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Guilherme (dk. 41) (Trabzonspor)

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