  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 22:02:31 -
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


23. dakikada sol çaprazda kaleci karşı karşıya kalan Saba topu ayağından aşırınca Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.


24. dakikada ceza sahasında Gaziantep FK’li oyuncuya yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Maxim top ve kaleciyi ayrı köşeye göndererek takımını öne geçirdi. 1-0


31. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe atışında Papy’nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.


34. dakikada Papy’nin büyük hatasında sol kanattan topu kapan Rodrigues çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rodrigues’in şutunda top üst direkten döndü.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz xx, Toska xx, Kana-Biyik xx, Papy Dijilobodji xx, Morais xx, Güray xx, Sousa xx, Maxim xxx, Kayode xx, Muhammet xx


Yedekler: Haydar, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Kenan, Jeferson, Chibsah, Diarra, Furkan, Twumasi


Teknik Direktör: Marius Sumudica


MKE Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Kulusic xx, Atila xx, Tiago Pinto xx, Lukasic xx, Saba xx, Scarione xx, Rodrigues xx, Orgill xx


Yedekler: Korcan, Cebrail, Fatih, Sedat, Mahmut, Faty, Ender, Michalak, Aydın, İlhan Parlak


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Gol: Maxil (dk. 25 pen.) (Gazişehir FK)


Sarı kartlar: Marius Sumudica (maçtan önce) (Gazişehir FK), Lukasic (Ankaragücü)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı