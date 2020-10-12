  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper lig ekiplerinden Hatay için "fidan" kampanyasına destek
Spor

Süper lig ekiplerinden Hatay için "fidan" kampanyasına destek

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:13:09 -
Süper lig ekiplerinden Hatay için "fidan" kampanyasına destek

ANKARA (AA) - Süper Lig kulüpleri, yangında ormanları zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için başlatılan "Hatay için el ele!" kampanyasına büyük destek verdi.

Kulüpler, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya kapsamında birbirine meydan okuyarak fidan bağışında bulundu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 2 bin 14 adet tohum topu, Gaziantep FK 2 bin 727, Çaykur Rizespor bin 953, MKE Ankaragücü bin 910, Büyükşehir Belediye Erzurumspor bin 968, Göztepe bin 925, Demir Grup Sivasspor ise bin 967 fidan bağışı yaptı.

Konyaspor Kulübünün 19 bin 220 liralık fidan bağışlanacağını açıkladığı kampanyaya Kayserispor, bin 966 fidanla katıldı. Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor kulüpleri de kampanyaya bin 986'şar fidan bağışı gerçekleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bana teşkilatın numarasını verin' diyerek polisleri tehdit etmişti! Cihan Aksu hakkında flaş gelişme
Gündem

'Bana teşkilatın numarasını verin' diyerek polisleri tehdit etmişti! Cihan Aksu hakkında flaş gelişme

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki maske denetimi sırasında polis ekiplerine zorluk çıkararak tehditlerde bulunan Cihan Aksu isimli şahsın 5 yıl ..
Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat
Ekonomi

Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. CNN Türk eski spikeri Beste Uyanık altın için kritik tarihin 23 Ekim olduğunu söyledi...
Süleyman Soylu'dan sert tepki: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın
Gündem

Süleyman Soylu'dan sert tepki: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ODA TV Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun kendisiyle ilgili sözlerine sert tepki ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay