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Spor Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi
Spor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la aynı puanda bulunan Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 19:55:00 -
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede talimatlara aykırı hareketi nedeniyle sarı-lacivertli kulübün disipline gönderildiği duyuruldu.

Çaykur Rizespor'un ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü oyuncusu Michal Pazdan'ın ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor kulübü görevlisi Muzaffer Yavuz'un MKE Ankaragücü müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

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