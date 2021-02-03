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Spor Süper Lig ekipleri ara transfer döneminde 288 milyon lira harcadı
Spor

Süper Lig ekipleri ara transfer döneminde 288 milyon lira harcadı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin ara transfer döneminde toplam 288 milyon lira harcadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 14:40:00 - 2021-02-03 14:53:53
Süper Lig ekipleri ara transfer döneminde 288 milyon lira harcadı

Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Kulüpler; 5 Ocak 2021 tarihinde başlayan ve 1 Şubat'ta sona eren ikinci transfer ve tescil döneminde toplam 152 futbolcu için 288 milyon lira ödediler. Bu rakam geçen sezon devre arasında 122 oyuncuya karşılık 251 milyon TL idi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan bilgilendirme şöyle:

"Bilindiği üzere, 5 Ocak 2021 tarihinde başlayan İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 1 Şubat 2021 tarihinde sona ermiştir. Bu süreçte Süper Lig kulüplerimizin yapmış oldukları transferlerle ilgili değerlendirmeler üzerine bazı konularda bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Kulüp Lisans Kurulu tarafından 2020-2021 sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde 152 oyuncunun sözleşmesi tescil edilmeye uygun bulunmuştur. 21 Süper Lig kulübüne ait bu transferlerin oyuncu, menajer ve teknik adam ücretleri ile transfer tazminatları dahil olmak üzere bu sezona denk gelen toplam maliyeti 288 milyon liradır. Kulüp başına ortalama 13.7 milyon TL transfer harcaması yapılmıştır."

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