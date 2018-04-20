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Süper Lig ekibinin tribün lideri intihar etti!

Spor Toto Süper Lig'i ekiplerinden Göztepe'nin tribün liderlerinden olan Serkan Görmüş intihar etti.

20 Nisan 2018 Cuma 10:59
Süper Lig ekibinin tribün lideri intihar etti!

İzmir’de birçok tanınmış restoran ve markete et satışı yapan ve aynı zamanda Spor Toto Süper Lig’i ekiplerinden Göztepe’nin tribün liderlerinden olan Serkan Görmüş, silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

Olay, İzmir Bornova Çamdibi 4233 sokak 7 numaralı apartmanda yaşandı. Akşam saatlerinde evden gelen  silah sesini duyan vatandaşlar polisi aradı.Olay yerine gelen polis yaptığı ilk inceleme sonrası 38 yalındaki ev sahibi Görmüş’ün silahla başına bir el ateş ederek yaşamına son verdiğini belirledi.

Genç işadamının bir süre önce eşinden boşandığı, işlerinin ters gittiği ve yaşadığı bunalım nedeniyle intihar ettiği ileri sürüldü.

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:59
  1. İzmir
  2. Göztepe

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