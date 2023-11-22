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Spor Süper Lig ekibinin başkanı için resmi açıklama yaptılar! "Üyeliği yok"
Spor

Süper Lig ekibinin başkanı için resmi açıklama yaptılar! "Üyeliği yok"

Yeniakit Publisher
2023-11-22 17:26:00 -
Süper Lig ekibinin başkanı için resmi açıklama yaptılar! "Üyeliği yok"

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca'nın Galatasaray'da kongre üyesi olmadığını belirtti. Detaylar haberimizde...

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca'nın Galatasaray kongre üyesi olmadığını belirtti.

Aytekin, yaptığı açıklamada iddialara cevap vererek, "Kulüp başkanımız Sayın Faruk Koca'nın, Galatasaray Kulübünde kongre üyeliği bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

"Sürekli Morutan gündeme getiriliyor"

Galatasaray'dan kadrolarına kattıkları Olimpiu Morutan'ın transferinin de sürekli gündeme getirildiğini belirten Aytekin, şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü Kulübü, devlete geçmiş dönem SGK ve vergi borcu olmayan, futbolcularına maaş ve prim ödemelerini zamanında gerçekleştirebilen ligimizin nadir kulüplerindendir. Zorunluluğumuz olmamasına rağmen, sırf kamuoyunu şeffaf bir şekilde aydınlatmak adına kulüp başkanı düzeyinde defalarca transferin detaylarına ilişkin açıklama yapmamıza rağmen, Morutan transferinin sürekli gündeme getirilmesini üzülerek takip ediyoruz. 113 yıllık İmalat-ı Harbiye olarak, bazı kulüp ya da kişilerin kendi aralarındaki polemik ya da hesaplaşmaların içinde yer almayacağız."
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