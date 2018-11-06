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Süper Lig ekibinden Volkan Demirel bombası

Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Volkan Demirel'e, teklifte bulundu.

06 Kasım 2018 Salı 21:12
Süper Lig ekibinden Volkan Demirel bombası

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'e sürpriz bir teklif geldi.

Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama abimiz yok. Seninle çalışmak isteriz" diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi.

"Futbolu bırakacağım yer Fenerbahçe olur"

Volkan'ın ise bu teklife teşekkür ederek "Benim hala kadroya dönme umudum var. Futbolu bırakacağım yer Fenerbahçe olur" cevabı verdiği öğrenildi.

Volkan, özel program dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

Yeni teknik adamı bekliyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi, Cocu'nun gidişinin ardından gelecek teknik adamla birlikte yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Kendisini affettirip kadroya dönmeyi planlayan Demirel, sarı-lacivertli formayla futbol hayatını sonlandırma niyetinde.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 21:12
  1. Çaykur Rizespor
  2. Rizespor
  3. Volkan Demirel
  4. Fenerbahçe

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