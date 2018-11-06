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Süper Lig ekibinden Ümit Özat bombası!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Tamer Tuna'nın istifasının ardından göreve Ümit Özat'ın getirileceği iddia edildi.

06 Kasım 2018 Salı 18:00
Süper Lig ekibinden Ümit Özat bombası!

Tamer Tuna'nın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Demir Grup Sivasspor'da gündemdeki isimler belli oldu.

Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından yerine düşünülen isimler belli oldu.

Başkan Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerin iki isim üzerinde durdukları ve Kemal Özdeş ile Ümit Özat'a teklif götürecekleri öğrenildi.

Hafta sonunda Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Kırmızı-Beyazlı ekip bir an önce teknik direktörünü belirlemek isterken, Yönetim iki hoca ile görüşmesinin ardından kararını verecek.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:00
  1. Ümit Özat
  2. Sivasspor

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