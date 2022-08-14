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Spor Süper Lig ekibinden şok karar!
Spor

Süper Lig ekibinden şok karar!

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lİg'in 2. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Konyaspor'da karşılaşma öncesi yeni gelişmeler yaşanıyor. 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış töreni nedeniyle zemini futbola elverişsiz hale gelen Konya ekibi, Medipol Başakşehir ile olan maç için yapılan erteleme talebinin kabul edilmediğini açıklarken, karşılaşmanın oynanacağı stadı da duyurdu. Öte yandan Konyaspor'dan yapılan açıklamada mücadelenin biletlerinin 1 TL olacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 13:08:00 - 2022-08-14 13:15:44
Süper Lig ekibinden şok karar!

Süper Lig'de heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. İkinci hafta mücadelesinde sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Konyaspor'dan öncesi yapılan açıklamada 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış töreni nedeniyle zemini futbola elverişsiz hale geldiği ve Medipol Başakşehir ile olan maç için yapılan erteleme talebinin kabul edilmediğini duyurmuştu.

Konyaspor'un konuyla ilgili bilgilendirmesinde, "Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü'nün, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı raporlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

BAŞAKŞEHİR KABUL ETMEDİ!

Konyaspor kulübünden "İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, M. Başakşehir FK tarafından kabul edilmemiştir." açıklaması yapıldı.

MAÇ ESKİŞEHİR'DE

Duyuruda, "TFF'nin aldığı karara göre; M. Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır." denildi.

BİLETLER 1 TL

Son olarak mücadelenin bilet fiyatları hakkında açıklama yapan Konyaspor, şunları kaydetti: "Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir'de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1 TL olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarlarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır."

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Yorumlar

Ziya

Türkiyenin itibarı için futbol sahasını feda et sonra maçını diş sahada oyna fedaya vefa bu olmamalı hani Konya'nın millet vekilleri ve bürokratları ben Konya'nın bakanıyım diyenler
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