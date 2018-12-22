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Süper Lig ekibinden Ozan Tufan bombası!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'de istenileni veremeyen ve kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a kanca attı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 03:11
Süper Lig ekibinden Ozan Tufan bombası!

Sezon başında Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

Ozan Tufan bombası!

Sergen Yalçın'ın çalıltırdığı Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, kadro dışı kalan Ozan Tufan'a talip oldu. Genç futbolcuyu kiralamak isteyen güney ekibi, sarı lacivertli yönetimin kararını bekliyor.

Ozan Tufan da önümüzdeki günlerde kadro dışı kalan futbolcular hakkında kararını açıklayacak olan teknik direktör Ersun Yanal'ın kararını bekliyor. Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle Aatıf ve Nabil Dirar'ın af edilmesi gündeme gelirken Ozan Tufan konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Birçok futbolcuyu gönderme planı yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan'ın kiralanması konusuna sıcak baktığı iddia edildi.

Ozan Tufan'ın takıma geri dönüş yolunun kapanması halinde başka bir takıma gitmeye razı olacağı belirtildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 03:11
  1. Ozan Tufan
  2. Fenerbahçe
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Süper Lig

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