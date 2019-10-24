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Süper Lig ekibinden Marcus Berg bombası! Görüşmelere başlandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yaz transfer döneminde Trabzonspor'un da gündeminde olan İsveçli golcü Marcus Berg için harekete geçti.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:36
Süper Lig ekibinden Marcus Berg bombası! Görüşmelere başlandı

İzmir ekibi Göztepe, Stuttgart forması giyen Mario Gomez ve boşta olan Wilfried Bony'i gündemine alan ekip son olarak Krasnodar'dan Marcus Berg'i de listesine ekledi.

Berg hamlesi

Rus ekibinde forma giyen ve sözleşmesi sona erecek olan İsveçli golcü oyuncu sezon başında da sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. O dönem transferi sonlandıramayan Başkan Mehmet Sepil, G.Saray'dan Eren Derdiyok'u transfer etmişti. Sepil, 33 yaşındaki Marcus Berg'in menajerine ulaşıp transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi.

8 maç 3 gol

Göztepe'nin yeni yıldız adayı Marcus Berg, Rus ekibi Krasnodar ile Premier Lig'de 8 maça çıkarken rakip fileleri 3 kez havalandırdı. İsveçli golcü, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi ve kupada da 7 maçta görev alırken İsveç Milli Takım formasını da kariyeri boyunca 75 kez terletti.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:36
  1. İzmir
  2. Marcus Berg
  3. Göztepe
  4. Süper Lig
  5. Krasnodar

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