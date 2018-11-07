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Süper Lig ekibinden Igor Tudor bombası!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'un getirileceği iddia edildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:08
Süper Lig ekibinden Igor Tudor bombası!

Deneyimli çalıştırıcı Mesut Bakkal ile yollarını Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un gündemine bomba bir isim geldi.

Üst üste 4 maç kazanıp sükse yaptıktan sonra 4 maçını da kaybeden Aytemiz Alanyaspor'da fatura teknik heyete kesildi. Turuncu yeşillilerde teknik direktör Mesut Mesut Bakkal ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Tudor gündemde

Fenerbahçe'yle deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları başladı. Turuncu- Yeşililler'de daha önce de adı gündeme gelen Igor Tudor'la masaya oturulacak.

Hırvat teknik adamın görüşme yapılması için şehre davet edildiği öğrenildi. Son olarak Udinese'yi çalıştıran Tudor'un da yeniden Türkiye'de Süper Lig'de takım çalıştırmaya oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Aytemiz Alanyaspor'da diğer hoca adayları ise Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:08
  1. Igor Tudor
  2. Alanyaspor

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